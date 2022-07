Carlos Martingo, selecionador nacional de andebol sub-20, divulgou nesta segunda-feira a convocatória final para o Europeu que se disputa em Portugal, com início agendado para a próxima quinta-feira.

O destaque da convocatória é a presença de Martim e Kiko Costa, os dois irmãos que brilharam ao serviço do Sporting na última época, depois de terem chegado do FC Porto.

O FC Porto é o clube mais representado na convocatória, com quatro jogadores, seguido do Sporting, com três.

«Vamos ter um Portugal cheio de motivação, com muita vontade de jogar bem, e com esperança de que esteja um pavilhão cheio para nos ajudar a ganhar», declarou Martingo, sobre a estreia que vai acontecer no pavilhão de Gaia, frente à Polónia.

Lista de convocados

Diogo Rema, Francisco Oliveira e Tiago Ferreira; Pedro Oliveira, Gabriel Viana, Nilton Melo, Gabriel Cavalcanti, Vasco Costa, Martim Costa, Ricardo Brandão, António Machado, Nuno Queirós, Francisco Costa, João Gomes, Bernardo Pegas, Tiago Teixeira, Duarte Pereira, Miguel Oliveira e André Sousa.