Com o apuramento para a Main Round da Liga Europeia já garantido, o Benfica fechou a participação no Grupo E com uma derrota, por 30-26, frente aos alemães do Melsungen, que conquistaram a poule.

No Pavilhão número 2 da Luz, as águias mantiveram o marcador equilibrado até ao intervalo, que atingiram a perder por apenas dois golos de diferença (13-11).

Na segunda parte, o Melsungen carregou no acelerador e construiu uma vantagem de seis golos (25-19), que os encarnados conseguiram encurtar na parte final do encontro.

O lateral Reinier Taboada, do Benfica, foi o melhor marcador do desafio, com nove golos, seguido por Nikolaj Enderleit (Melsungen), com oito.

Nota ainda para as boas exibições dos guarda-redes Gustavo Capdeville (11 defesas), pelas águias, e do regressado à Luz, Kristóf Palasics (10 defesas), pelos germânicos.

O Melsungen fechou o Grupo E da Liga Europeia com 12 pontos, seguido das águias, com seis, os mesmos dos húngaros do Ferencváros (terceiros). O Karlskrona, da Suécia, não somou qualquer ponto.

O Benfica segue para a Main Round, objetivo que o FC Porto também garantiu, esta terça-feira, depois do triunfo, na Suíça, frente ao Luzern.