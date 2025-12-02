Andebol: já apurado na Liga Europeia, Benfica fecha fase inicial a perder
Encarnados são derrotados, na Luz, pelos alemães do Melsungen
Com o apuramento para a Main Round da Liga Europeia já garantido, o Benfica fechou a participação no Grupo E com uma derrota, por 30-26, frente aos alemães do Melsungen, que conquistaram a poule.
No Pavilhão número 2 da Luz, as águias mantiveram o marcador equilibrado até ao intervalo, que atingiram a perder por apenas dois golos de diferença (13-11).
Na segunda parte, o Melsungen carregou no acelerador e construiu uma vantagem de seis golos (25-19), que os encarnados conseguiram encurtar na parte final do encontro.
O lateral Reinier Taboada, do Benfica, foi o melhor marcador do desafio, com nove golos, seguido por Nikolaj Enderleit (Melsungen), com oito.
Nota ainda para as boas exibições dos guarda-redes Gustavo Capdeville (11 defesas), pelas águias, e do regressado à Luz, Kristóf Palasics (10 defesas), pelos germânicos.
O Melsungen fechou o Grupo E da Liga Europeia com 12 pontos, seguido das águias, com seis, os mesmos dos húngaros do Ferencváros (terceiros). O Karlskrona, da Suécia, não somou qualquer ponto.
O Benfica segue para a Main Round, objetivo que o FC Porto também garantiu, esta terça-feira, depois do triunfo, na Suíça, frente ao Luzern.