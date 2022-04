O jovem do Sporting Francisco Costa é a principal novidade na lista de convocados da seleção portuguesa de andebol para o play-off de apuramento para o Mundial 2023, diante dos Países Baixos.

Também o irmão, Martim Costa, foi chamado. Os dois têm estado em destaque nos leões e são presença habitual na seleção de sub-20, mas foram convocados, tal como Gabriel Cavalcanti, face às baixas de Daymaro Salina, devido a paternidade, André Gomes e Alexandre Cavalcanti, ambos lesionados.

Martim e Francisco Costa passaram pela formação do FC Porto e são filhos do treinador do Sporting, Ricardo Costa.

«O Martim já estava convocado, inicialmente, porque não estará André Gomes e ele tem coisas excelentes, parecidas com aquilo que o André dá à nossa equipa. O caso do Francisco, é um pouco diferente, porque o plano seria integrá-lo mais tarde, mas tendo em conta que o Alexandre Cavalcanti também não entrou na convocatória, nem o Salvador Salvador, acabámos por alterar um pouco o plano e isso abriu um espaço para o ‘Kiko’, que é um jogador excecional e com grande potencial evolutivo. Foi chamando cada vez mais a atenção e daí ele estar também connosco», disse o selecionador Paulo Pereira aos órgãos da federação.

A primeira mão joga-se esta quinta-feira, na Portimão Arena, às 19h00. O segundo jogo está agendado para o próximo domingo, em Eindhoven.

«Estamos muito motivados para vencer os Países Baixos – para superarmos esta dificuldade temos que encontrar o ponto ótimo de motivação/excitação – temos que estar equilibradamente motivados», anteviu o selecionador.

O Mundial 2023 decorre na Polónia e na Suécia, entre 12 e 29 de janeiro.

Lista de convocados:

Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Sporting) e Miguel Espinha (Cesson-Rennes MH, França); Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier, França), Gabriel Cavalcanti (Le Citória FC), Martim Costa (Sporting), Alexis Borges (Benfica), Victor Iturriza (FC Porto), Tiago Sousa (Águas Santas), Bélone Moreira (Benfica), Kiko Costa (Sporting), António Areia (FC Porto), Miguel Martins (Pick Szeged, Hungria), Pedro Portela (Nantes, França) e Rui Silva (FC Porto).