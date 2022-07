O internacional português Leonel Fernandes renovou contrato com a equipa de andebol do FC Porto, até 2026.

O ponta esquerda chegou aos dragões ainda como juvenil, tendo sido emprestado depois ao ADA Maia, antes de assumir protagonismo na equipa principal dos dragões, a partir de 2018/19.

Aos 24 anos, conta com três campeonatos, duas Taças de Portugal e outras tantas Supertaças, além das presenças no Europeu de 2022 e no Mundial de 2021.