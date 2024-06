O Madeira SAD conquistou este domingo, pela 20.ª vez, a Taça de Portugal feminina de andebol, ao vencer o tricampeão nacional Benfica por 36-34, após prolongamento, em Santo Tirso.

As madeirenses chegaram ao intervalo a vencer por 19-18. Na segunda parte, e graças a um parcial favorável de 11-10 para o Benfica, o jogo terminou empatado a 29 golos ao final aos 60 minutos.

No prolongamento, o Madeira SAD conseguiu um parcial de 7-5 para alcançar o título, que não vencia a prova desde 2020/21.

Neide Duarte (Madeira SAD) e Maria Santos (Benfica), ambas com nove golos, foram as melhores marcadoras do encontro.

Com este êxito, o Madeira SAD reforçou a liderança no historial da Taça de Portugal, com 20 troféus, contra oito do Benfica, que o ocupa o segundo lugar e tinha triunfado nas duas últimas edições.