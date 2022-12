O Sporting anunciou este domingo que o guarda-redes da equipa de andebol, Manuel Gaspar, vai transferir-se para o HBC Nantes «com efeitos imediatos».

«Depois de rejeitada uma primeira oferta, o clube foi sensível ao apelo do atleta - que adotou, durante todo o processo, uma postura digna e correta - em jogar numa das ligas mais competitivas do Mundo», lê-se no comunicado dos leões.

Manuel Gaspar, de 24 anos, está há nove temporadas no Sporting e é o dono das redes leoninas. Internacional AA em 16 ocasiões, na presente temporada soma 21 jogos.