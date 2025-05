O Sporting já foi consagrado bicampeão nacional de andebol, fehcando a temporada com chave de ouro no Pavilhão João Rocha com uma vitória sobre o rival FC Porto. Os leões receberam o troféu coletivo mas também honras individuais.

O jovem lateral Martim Costa, de 22 anos, foi considerado o melhor jogador do campeonato nesta época, segundo a Federação Portuguesa de Andebol. O irmão de Kiko Costa assinou 131 golos em 27 nesta temporada.

O internacional português Martim Costa cumpriu a quarta temporada ao serviço do Sporting. Antes disso, atuou pelo FC Porto, FC Gaia e Colégio dos Carvalhos. Renovou recentemente com o Sporting até 2030.