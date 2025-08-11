A quarta edição da Supertaça ibérica de andebol realiza-se no último fim de semana de agosto, em Matosinhos. A hegemonia do Barcelona na prova vai ser colocada à prova por Sporting, FC Porto e Ademar León.

Para 30 de agosto estão agendadas as meias-finais. Os catalães medem forças com os Dragões (13:30), enquanto os Leões defrontam o Ademar León (16:30). No dia seguinte, disputa-se a final (16:30), que é antecedida pelo encontro de definição do terceiro e do quarto lugar (13:30).

Como na época passada o Sporting e o Barcelona fizeram a dobradinha nos respetivos países, conquistando a taça e o campeonato, juntam-se-lhes na Supertaça ibérica deste ano os finalistas derrotados na taça portuguesa e espanhola, FC Porto e Ademar Léon, respetivamente.

O Barça conquistou as primeiras três edições da Supertaça ibérica. Na final do ano passado, venceu o Sporting por 38-33, em Torrelavega.