Andebol: Matosinhos recebe Supertaça ibérica no fim de agosto
Sporting, FC Porto, Barcelona e Ademar León são as equipas em prova
Sporting, FC Porto, Barcelona e Ademar León são as equipas em prova
A quarta edição da Supertaça ibérica de andebol realiza-se no último fim de semana de agosto, em Matosinhos. A hegemonia do Barcelona na prova vai ser colocada à prova por Sporting, FC Porto e Ademar León.
Para 30 de agosto estão agendadas as meias-finais. Os catalães medem forças com os Dragões (13:30), enquanto os Leões defrontam o Ademar León (16:30). No dia seguinte, disputa-se a final (16:30), que é antecedida pelo encontro de definição do terceiro e do quarto lugar (13:30).
Como na época passada o Sporting e o Barcelona fizeram a dobradinha nos respetivos países, conquistando a taça e o campeonato, juntam-se-lhes na Supertaça ibérica deste ano os finalistas derrotados na taça portuguesa e espanhola, FC Porto e Ademar Léon, respetivamente.
O Barça conquistou as primeiras três edições da Supertaça ibérica. Na final do ano passado, venceu o Sporting por 38-33, em Torrelavega.
🇵🇹🇪🇸 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍𝙏𝘼𝘾̧𝘼 𝙄𝘽𝙀́𝙍𝙄𝘾𝘼 𝙋𝙇𝘼𝘾𝘼𝙍𝘿 𝟸𝟶𝟸𝟻 🏆— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) August 11, 2025
𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂́𝒓𝒊𝒐:
𝟹𝟶/𝟶𝟾: 13h30 - Barça x FC Porto
𝟹𝟶/𝟶𝟾: 16h30 - Sporting CP x ABANCA Ademar León
𝟹𝟷/𝟶𝟾: 13h30 - 3.°/4.°
𝟹𝟷/𝟶𝟾: 16h30 - Final
🏟️ CDC Matosinhos
🎟️ https://t.co/bOABy9pjUY pic.twitter.com/XVNf9P4Gnp