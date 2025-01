Miguel Martins foi suspenso preventivamente de toda a atividade desportivo devido a um caso positivo de doping, estando por isso proibido de competir ou treinar, tanto no clube como na seleção.

O central de 27 anos, que atualmente representa o Aalborg, da Dinamarca, recebeu a notificação da suspensão preventiva nesta segunda-feira, um dia antes de Portugal entrar em campo no Mundial.

«O atleta não está a participar em qualquer atividade da Seleção Nacional e não disputará o Campeonato do Mundo. Os Heróis do Mar vão iniciar a sua participação no Campeonato do Mundo hoje [terça-feira], manifestando a Federação de Andebol de Portugal a sua solidariedade à Seleção Nacional A e ao atleta Miguel Martins, desejando que a presente situação seja esclarecida com a maior brevidade possível», escreveu a Federação em comunicado.

Na mesma nota, é referido que a Federação Europeia de Andebol tinha notificado Miguel Martins «de um processo instaurado pela unidade de antidoping, relacionado com alegadas violações de normas de Dopagem pelo atleta, na sequência de controlo realizado no âmbito dos trabalhos da Seleção Nacional».

«No prazo legal, o atleta exerceu a sua defesa, apresentando no processo, com o apoio da FAP, todos os elementos considerados por adequados ao esclarecimento da situação ocorrida, o que foi acompanhado de esclarecimentos adicionais pela Federação de Andebol de Portugal, incluindo de natureza médica, junto das autoridades de dopagem internacionais envolvidas», pode ler-se.

No entanto, e até ontem, a Federação Europeia de Andebol não recebeu qualquer resposta. A mesma só chegou quando o jogador já tinha sido convocado e estava integrado nos trabalhos da Seleção Nacional, que se prepara para disputar o Mundial da competição, organizado por Croácia, Dinamarca e Noruega.