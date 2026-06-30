O Sporting anunciou a saída do central Pedro Martínez da equipa principal de andebol, ao fim de duas épocas. 

Ao serviço do emblema verde e branco, o argentino de 26 anos marcou 73 golos em 104 jogos. Conta ainda com 42 internacionalizações pela albiceleste e 82 golos. 

De leão ao peito, conquistou dois Campeonatos Nacionais, duas Taças e Supertaças de Portugal.

RELACIONADOS
OFICIAL: Luís Monteiro deixa equipa de andebol feminino do Benfica
Andebol: Kiko Costa eleito melhor jovem da temporada na Europa
Andebol: Sporting e FC Porto conhecem adversários na Champions