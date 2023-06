Depois de cinco temporadas no estrangeiro, Pedro Portela está de volta a Portugal e é oficialmente reforço da equipa de andebol do Sporting.

O ponta direita de 33 anos regressa ao clube onde iniciou a carreira de sénior e que deixou em 2018, para rumar a França.

«Não podia estar mais contente por voltar a um clube em que fui muito feliz e no qual joguei onze anos, esta é a minha casa. Estou desejoso que comece a nova época, quero deixar uma palavra aos sportinguistas e dizer que vamos lutar por todas as competições. Tenho acompanhado bastante esta equipa e estou feliz por juntar-me a um projecto ambicioso que quer ganhar títulos», afirmou aos meios de comunicação dos leões.

Em solo gaulês, Portela, internacional luso em 128 ocasiões, representou o Tremblay HB durante três épocas e, nas últimas duas, vestiu as cores do HBC Nantes, clube com o qual terminou contrato recentemente.