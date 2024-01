Portugal vai defrontar a Bósnia e Herzegovina no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2025 de andebol.

A Seleção Nacional vai encontrar a equipa bósnia nos dias 8 e 12 de maio de 2024. O sorteio decorreu em Colónia, este sábado.

O Mundial 2025 de andebol vai decorrer entre 14 e 29 de janeiro de 2025, na Croácia, na Dinamarca e na Noruega.

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, fez uma antevisão à eliminatória ao site da federação portuguesa de andebol.

«Creio que é importante sabermos que este sorteio, pelo facto de estarmos no Pote 1 – embora no Pote 2 também houvesse equipas mais fortes do que a Bósnia e Herzegovina –, está associado à boa prestação que tivemos no. Posteriormente, lembro-me que até há pouco tempo nós tínhamos de fazer todas as fases de qualificação para chegarmos a este último play-off, mas, neste momento, tendo em conta o ranking e as boas prestações da Seleção, vamos diretamente à última fase.»