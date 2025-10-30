No primeiro de dois jogos entre as duas seleções, Portugal perdeu por 32-28 frente ao Egito, no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira.

A primeira parte, equilibrada, fechou com uma vantagem pela margem mínima da Seleção africana (14-13). A toada manteve-se na etapa complementar, com o triunfo a cair para o lado egípcio.

Yehia Khaled foi o melhor marcador do jogo e da Seleção de Xavier Pascoal, com oito golos. Do lado da formação lusa, orientada por Paulo Jorge Pereira, o melhor marcador foi João Gomes, com sete.

No sábado (16h00), o Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira volta a receber as duas seleções no Torneio Internacional das Terras do Demo, que serve de preparação para a fase final do Europeu de 2026, para o qual Portugal está apurado.