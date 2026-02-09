Andebol: Portugal entra para o top-5 do ranking europeu masculino
Na sequência do quinto lugar no Campeonato da Europa
Portugal subiu ao quinto lugar do ranking europeu masculino de andebol, anunciou a Federação Europeia (EHF), esta segunda-feira.
A subida no ranking surge na sequência do inédito quinto lugar no último Campeonato da Europa, concluído na última semana e que foi ganho pela Dinamarca.
Portugal alcançou a melhor prestação de sempre na prova que terminou a 1 de fevereiro ao derrotar a Suécia no encontro de atribuição do quinto e sexto posto, garantindo também a presença no próximo Mundial.
No ranking europeu, que conta os quatro últimos anos, Portugal passou do sétimo para o quinto lugar, ultrapassando a Suécia, que caiu para sexta, além da Hungria, que desceu a oitava.
A Dinamarca continua a liderar a hierarquia masculina europeia, à frente da França e da Alemanha, que também seguem no segundo e terceiro lugar, respetivamente. A Croácia subiu ao quarto posto.
Portugal também ocupa o quinto lugar no ranking jovem masculino. As equipas femininas estão no 23.º posto nas seniores e em 16.º nas jovens. A Noruega lidera o ranking feminino sénior e a Dinamarca está na frente nas duas hierarquias jovens.