Portugal garantiu, esta sexta-feira, o apuramento para a ronda principal (Main Round) do Mundial sub-21 de andebol.

A seleção portuguesa garantiu a qualificação depois de vencer o Canadá por esclarecedores 45-12, beneficiando ainda, para que não restassem dúvidas, da vitória da Croácia ante a Argélia (35-24).

A equipa treinada por Carlos Martingo vencia por 24-6 ao intervalo e, na segunda parte, fez um parcial de 21-6.

Portugal lidera o grupo D, com quatro pontos, os mesmos da Croácia, que também está apurada. Argélia e Canadá continuam sem pontos. No sábado, Portugal decide o primeiro lugar do grupo ante a Croácia (13h00).