Portugal perdeu por 34-26 frente a Montenegro, esta quinta-feira, na quinta jornada da qualificação para o Europeu de andebol feminino. Com este resultado, a seleção portuguesa adia todas as decisões do apuramento para a última partida.

A seleção das quinas continua na terceira posição do grupo 4, com quatro pontos, menos dois do que as Ilhas Faroé e mais dois do que a Islândia, o próximo e último adversário.

Jaukovic e Pletikosic, com sete golos cada, estiveram em evidência no ataque das adversárias, enquanto Vujovic somou 12 defesas e complicou a tarefa portuguesa.

Para se apurar para o Europeu como um dos quatro melhores terceiros, Portugal precisa de um empate no jogo de domingo frente à Islândia.