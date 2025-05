A seleção portuguesa de andebol, já apurada para o Europeu 2026, sofreu, esta quinta-feira, ante a Roménia, a primeira derrota na qualificação (28-24), mas assegurou o primeiro lugar do grupo 8.

Em Constanta, no duelo da quinta de seis jornadas do grupo 8 de qualificação, a equipa treinada por Paulo Jorge Pereira chegou ao intervalo a perder por 13-11. Nos segundos 30 minutos, os romenos conseguiram novo parcial favorável de dois pontos: 15-13.

Daniel Stanciuc (Dínamo Bucareste), com 13 golos, foi o melhor marcador do jogo. Nos romenos, destaque ainda para os cinco golos de Demis Grigoras, jogador do Benfica. Na seleção lusa, Fábio Silva (Benfica) e Ricardo Brandão (FC Porto), ambos com quatro golos, foram os melhores marcadores.

Apesar da derrota, Portugal garantiu o primeiro lugar do grupo fruto da vitória de Israel frente à Polónia (33-31).

Na classificação, Portugal lidera com sete pontos. Segue-se a Roménia no segundo lugar, com cinco pontos (Portugal tem vantagem sobre os romenos no confronto direto, pois venceu em casa por 37-30). Israel e Polónia seguem nos lugares seguintes do grupo, ambas com quatro pontos.

Apuram-se para o Campeonato da Europa os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos, mais os quatro melhores terceiros classificados. O Europeu decorre de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, na Dinamarca, Noruega e Suécia.