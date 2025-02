A fantástica prestação de Portugal no Mundial de Andebol - um inédito quarto lugar - permitiu aos Heróis do Mar escalarem quatro posições no ranking europeu de seleções masculinas no quadriénio 2022-2025

De acordo com a atualização divulgada nesta quarta-feira pela Federação Europeia de Andebol (EHF), a Seleção Nacional está agora no sétimo lugar.

A Dinamarca, campeã mundial e olímpica, lidera, sem surpresa, a hierarquia, seguida de França, Alemanha, Suécia, Croácia e Hungria, por esta ordem decrescente.