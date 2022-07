A seleção portuguesa de andebol apurou-se nesta terça-feira para as meias-finais do Europeu de sub-20, logo no primeiro jogo do Main Round.

A equipa orientada por Carlos Martingo não deu qualquer hipótese ao conjunto nórdico, que tinha os mesmos pontos antes da partida, e venceu por 26-20.

Ao intervalo, o conjunto português vencia por sete golos de diferença (17-10), depois de ter chegado a ter uma vantagem de oito.

Na segunda parte, Martingo aproveitou para dar algum descanso a alguns jogadores, a Dinamarca aproximou-se no marcador para quatro golos, mas uma excelente exibição do guarda-redes Diogo Rema não permitiu que os dinamarqueses encurtassem mais a desvantagem.

Kiko Costa, com dez golos, voltou a ser o melhor marcador luso, mas o guarda-redes Diogo Rema merece destaque também pelas 12 defesas que fez ao longo da partida.

Com quatro vitórias em quatro jogos, a seleção portuguesa é a primeira semi-finalista da prova que se disputa na zona norte do país, e já sabe que segue no primeiro lugar para as meias-finais.

Nesta quarta-feira, Portugal defronta a Hungria, às 19h30.