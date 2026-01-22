O andebolista português Kiko Costa, do Sporting, está entre os três nomeados ao prémio de melhor jovem do ano de 2025, entregue pela IHF, o organismo máximo mundial da modalidade.

«Com apenas 19 anos, foi protagonista no Mundial de 2025, na Croácia/Dinamarca/Noruega, onde Portugal alcançou o seu melhor resultado de sempre, ficando em quarto lugar», justifica a entidade no seu sítio oficial.

«Costa tem demonstrado um brilhantismo consistente, combinando remates potentes com uma excelente visão de jogo, terminando a época anterior da Champions League com 79 golos. Na época atual, Costa marcou 70 golos, sendo o quarto melhor marcador da época», continua a IHF.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira. O prémio, que é dado desde 2023, tem uma ponderação tripartida entre os votos dos adeptos, selecionadores nacionais e uma comissão da IHF.

Os outros nomeados são o islandês Óli Mittún e o sueco Nikola Roganović. A votação será aberta a 25 de janeiro e terminará a 10 de fevereiro.