Adversários na «main round» do Mundial de andebol, jogadores de Portugal e da Suécia conviveram, no hotel onde ambas as seleções estão hospedadas, na véspera do duelo entre si, para a jornada inaugural do Grupo III da segunda fase do torneio.

Numa imagem partilhada pelo jornalista sueco, Johan Flinck, nas redes sociais, Andreas Palicka e Niclas Ekberg surgem a explicar a Rui Silva e Kiko Costa como se joga «shuffle board», uma espécie de curling de tabuleiro.

Um momento de convívio entre rivais nas quatro linhas, que demonstra que, mesmo no desporto de alta competição, é possível a partilha de experiências entre todos.

Portugal e Suécia defrontam-se, esta quarta-feira (17h), para a jornada inaugural do Grupo III da «main round» do Campeonato do Mundo de andebol, em Baerum, na Noruega. O torneio decorre até 2 de fevereiro, numa organização partilhada entre noruegueses, Dinamarca e Croácia.