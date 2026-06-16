Os portugueses Luís Frade, do Barcelona, Martim Costa, Francisco Costa e Salvador Salvador, do Sporting, estão nomeados para os prémios de excelência da Federação Europeia de Andebol (EHF).

Os irmãos Costa voltam a estar entre os candidatos à distinção de melhor jogador europeu das suas posições, após terem sido nomeados em 2025 para os prémios de melhor lateral direito e melhor lateral esquerdo, respetivamente.

Salvador Salvador concorre ao prémio de melhor defensor de 2026, que já recebeu no Europeu. Luís Frade, ex-Sporting, que venceu a Liga dos Campeões pelos catalães, a quarta da carreira, está entre os candidatos ao galardão para pivô.

Além dos portugueses, Orri Freyr Thorkelsson, também dos leões, está na disputa para o prémio de melhor ponta esquerda.

Os vencedores serão conhecidos a 23 e 24 de julho.