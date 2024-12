A Seleção feminina de andebol foi esta segunda-feira derrotada ela congénere França, por expressivos 28-16, naquele que foi o adeus ao Campeonato da Europa.

Na última jornada da fase de grupos, a equipa portuguesa já estava eliminada, depois dos desaires com Espanha e Polónia. Ao intervalo, as francesas já venciam por 16-8.

No segundo tempo, Portugal não conseguiu fazer frente às campeãs mundiais e acabou derrotada. Para o resultado desnivelado, contribuiu Floriane Andre com oito defesas. Do lado das lusas, Joana Resende foi a que se mostrou mais inconformada com três golos na partida.

Portugal termina assim a participação no Europeu de andebol feminino apenas com derrotas.