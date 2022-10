A seleção portuguesa de andebol inicia na próxima quinta-feira a qualificação para o Europeu de 2024, diante da Turquia, e defronta três dias depois o Luxemburgo.

Nesta quinta-feira foi dada a conhecer a convocatória de Paulo Jorge Pereira para o duplo confronto, com os regressos de Luís Frade, André Gomes e João Ferraz, ausentes das últimas convocatórias devido a lesão.

O FC Porto é mais uma vez o clube mais representado, com um total de seis jogadores, sendo de destacar a ausência do ponta direita António Areia e do pivô Daymaro Salina, além de Gilberto Duarte, preseças habituais entre as escolhas do selecionador.

Após a divulgação da convocatória, Paulo Jorge Pereira sublinha a responsabilidade que a seleção para comprovar o favoritismo nestes dois jogos.

«É mais uma qualificação que temos que abordar com muito sentido de responsabilidade até porque nos últimos anos temos construído a nossa história mas se deixarmos a história a meio não é uma história. Temos feito coisas interessantes – coisas difíceis – mas é preciso continuar e insisto, deixarmos as coisas a meio é o mesmo que não fazermos história», disse, citado pelo site da federação.

«Abrimos agora um novo ciclo, se nos qualificarmos para este Europeu, continuamos a somar participações e o nosso recorde fica outra vez batido mas as outras seleções também lutam por estar presentes nestas competições», acrescentou.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville, Manuel Gaspar e Miguel Espinha;

Pontas: Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, Pedro Portela e Tito Alves:

Laterais: Fábio Magalhães, André Gomes, Alexandre Cavalcanti, João Ferraz e Kiko Costa;

Centrais: Rui Silva, Miguel Martins e Martim Costa;