O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, vai estar ausente do banco, por castigo, nos dois primeiros jogos do Mundial, diante da Islândia e da Coreia do Sul.

«Estamos focados em resolver o problema e já nestes últimos dois jogos [na Gjensidige Cup) fiquei meia parte na bancada para treinar a comunicação, por forma a fluir entre mim e o banco», explicou o selecionador à agência Lusa, sem adiantar pormenores sobre o castigo

O técnico foi punido com dois jogos de suspensão na sequência do que se terá passado no final da vitória sobre a França (29-28), em março de 2021, no torneio pré-olímpico.

O selecionador será substituído no banco pelo adjunto Paulo Fidalgo.

Portugal está inserido no Grupo D da fase preliminar do Mundial, a disputar de quarta-feira a 19 de janeiro na Suécia e na Polónia, tendo como adversárias as seleções da Islândia, Coreia do Sul e Hungria.