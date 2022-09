O Sporting vai disputar a final da supertaça de andebol frente ao Benfica, depois de bater o Belenenses por 38-24, na segunda meia-final da final four da competição, em Serpa.

Os leões partiam como favoritos para este encontro frente aos azuis do Restelo e, apesar de algum equilíbrio durante a primeira parte, acabaram por alcançar uma vitória tranquila.

No primeiro tempo, o Sporting foi quase sempre melhor, mas o Belenenses, com grande eficácia no ataque, nunca deixou o emblema de Alvalade obter uma grande vantagem no marcador e até conseguiram igualar o resultado antes do descanso (16-16).

O Sporting apareceu para a segunda parte mais forte e terá beneficiado da aparente quebra física dos jogadores do Belenenses. Com ataques rápidos, jogadas combinadas e remates de meia distância, os leões somaram golos e construíram uma vitória tranquila, com destaque para Francisco Costa, que chegou ao final da partida com sete tentos.

Com esta vitória, o Sporting marca encontro com o Benfica na final da supertaça, marcada para este domingo, às 17h00, no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa.