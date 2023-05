O Sporting estava obrigado a vencer este sábado para não entregar o título de campeão nacional de andebol ao FC Porto e, na receção ao Benfica, os leões triunfaram por 36-31.

Desta forma, quando falta apenas uma jornada por disputar, o Sporting mantém o segundo posto, com 71 pontos, menos um do que os dragões, líderes do campeonato.

Na derradeira ronda, o FC Porto desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo, enquanto os leões visitam o reduto da ADA Maia.