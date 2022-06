O Sporting anunciou, nesta quarta-feira, um reforço para a baliza da equipa de andebol: Leo Maciel.

O internacional argentino, de 33 anos, é recrutado ao Barcelona, clube pelo qual foi campeão europeu este ano.

«É uma experiência nova para mim depois de muito tempo em Espanha. O Sporting era uma das melhores opções que tinha e estou entusiasmado para ajudar a equipa, conhecer a cidade e os adeptos», refere o reforço leonino, que se aconselhou com Natán Suárez, com quem já tinha jogado, e com o português Luís Frade, que joga no Barcelona.