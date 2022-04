Sporting e Benfica empataram na tarde deste sábado a 32 golos, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 24.ª jornada do principal campeonato nacional de andebol.

Num dérbi intenso, imperou o equilíbrio, espelhado no marcador. O Sporting foi para o intervalo a vencer por 16-15 e o Benfica conseguiu, na segunda parte do encontro, um parcial favorável tangencial, de 16-17.

O FC Porto triunfou também esta tarde, frente ao FC Gaia (31-45), numa jornada que teve também triunfos do Belenenses, Madeira SAD, ABC/UMinho, AD Sanjoanense e V. Setúbal.

O ADA Maia/UMaia-Sp. Horta ainda decorre.

Com este resultado, o Sporting mantém-se líder isolado, mas à condição, com o FC Porto mais perto e agora com hipótese de assumir a liderança isolada no acerto de calendário.

RESULTADOS – 24.ª JORNADA

Belenenses-Póvoa Andebol, 27-26

Avanca-Madeira SAD, 22-30

ABC/UMinho-Águas Santas, 23-22

Boa Hora-AD Sanjoanense, 25-26

Sporting-Benfica, 32-32

V. Setúbal-Xico Andebol, 28-24

FC Gaia-FC Porto, 31-45

ADA Maia/UMaia-Sp. Horta (19h00, a decorrer)

[EM ATUALIZAÇÃO]