O Sporting recebeu e venceu o ABC por 38-29 esta quarta-feira, eme jogo da 18.ª jornada da liga, isolando-se à condição na liderança, numa noite marcada pela suspensão do Avanca-FC Porto, motivada pelas más condições do piso.

O Benfica, 3.º classificado, venceu na visita ao Nazaré Dom Fuas (26-34), aproximando-se dos dragões.

Em Avanca, o Avanca-FC Porto ainda teve início, mas foi suspenso aos oito minutos e 37 segundos, com vantagem de 5-2 para os dragões e já depois de um jogador do Avanca se ter lesionado. O encontro vai ser retomado a 5 de fevereiro de 2025, pelas 21 horas.

«Devido às condições do piso não serem as adequadas, o jogo com o FC Porto terá a continuação no dia 5 de fevereiro. Pedimos aos adeptos com bilhete, que o guardem até à data, pois os mesmos serão válidos no dia do jogo», referiu o Avanca, em nota oficial. «Após uma lesão de um jogador do Avanca e com o marcador a mostrar um 5-2 favorável ao FC Porto, os intervenientes chegaram a acordo quanto às más condições do piso do Pavilhão Municipal Adelino Dias Costa, nomeadamente a nível de humidade», diz o FC Porto, em comunicado.

Nos outros jogos, o Marítimo isolou-se no 4.º lugar, ao vencer na visita ao Belenenses (28-36). O Águas Santas recebeu e venceu o Vitória SC por 28-27 e o Póvoa Andebol triunfou na receção ao SC Horta, também pela margem mínima (35-34).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 52 pontos

2.º: FC Porto, 49 (menos um jogo)

3.º: Benfica, 48

4.º: Marítimo, 44

5.º: ABC, 42

6.º: Vitória SC, 35

7.º: Águas Santas, 34

8.º: Belenenses, 28

9.º: Póvoa AC, 27

10.º: Avanca, 23 (menos um jogo)

11.º: Nazaré Dom Fuas, 23

12.º: SC Horta, 19