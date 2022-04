O Sporting venceu neste sábado a Sanjoanense em São João da Madeira por 38-24 e voltou a encostar ao FC Porto, que é líder com mais um ponto dos que os leões.

Ao intervalo a equipa treinada por Ricardo Costa já vencia por 19-8 e ampliou a vantagem no segundo tempo, com Salvador Salvador e Josep Folques a serem os melhores marcadores do Sporting, ambos com seis golos.

Também o Benfica conseguiu uma vantagem confortável logo na primeira parte da receção ao V. Setúbal (16-6), gerindo depois o jogo que venceu por 30-18. Petar Djordjic marcou nove golos e foi o melhor marcador do encontro.

No outro jogo do início da tarde deste sábado, o Águas Santas venceu o Gaia por 32-23, cimentando a vantagem sobre o clube gaiense no sexto lugar, depois de as equipas terem partido para esta jornada com apenas um ponto a separá-las.