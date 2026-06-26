O Sporting, tricampeão português de andebol, e o FC Porto já sabem quem serão os adversários na Liga dos Campeões 2026/27.

Os leões, que detinham estatuto de cabeça de série, integram o Grupo D, juntamente com Pick Szeged (Hungria), GOG (Dinamrca) e IFK Kristianstad (Suécia).

Já os dragões medem forças com o Füchse Berlim (Alemanha), finalista vencido nas últimas duas edições da competição, Veszprém (Hungria) e Partizan (Sérvia), no Grupo A.

A 67.ª edição da Liga dos Campeões de andebol foi alargada de 16 para 24 equipas e será disputada num formato diferente do habitual, com seis grupos de quatro equipas numa primeira fase, nos quais os dois primeiros classificados carimbam a passagem à fase seguinte.