O Sporting e o FC Porto vão encontrar-se pela quarta temporada consecutiva na final da Taça de Portugal de andebol, depois de eliminarem neste domingo o ABC Braga e o Avanca, respetivamente.

Depois de terem vencido em casa por claros 38-29, os 'leões' confirmaram a qualificação com novo triunfo sobre os bracarenses, num encontro que estava empatado a 17 golos ao intervalo.

O Sporting venceu as últimas três edições. O clube recordista de títulos na Taça de Portugal, com 18 troféus, vai agora encontrar o FC Porto, finalista nas últimas cinco edições.

As duas equipas vão encontrar-se pelo quarto ano consecutivo na final da Taça de Portugal, com o Sporting a levar a melhor nas três últimas edições, sendo que os dragões tinham erguido os dois troféus anteriores.

O Sporting e o FC Porto também estão a lutar pela conquista do título da Liga, com os ‘'eões' a terem três pontos de avanço a duas jornadas do fim, recebendo os ‘dragões’ na derradeira ronda, em 31 de maio.

Na semana seguinte, em 07 de junho, as duas equipas reencontram-se na final da Taça de Portugal, marcada para o Pavilhão Municipal de Santo Tirso.