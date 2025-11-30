O Sporting venceu este domingo o Avanca por 57-28, num jogo em atraso da 9ª jornada, e subiu à liderança do campeonato de andebol.

Num jogo em que fez quase um golo por minuto, os leões somaram a 12ª vitória em 12 jogos, pelo que atingiram os 36 pontos, mais um do que o FC Porto, que ainda tem um jogo a mais. O Benfica tem menos três pontos, com os mesmos 12 jogos do Sporting.