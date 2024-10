Sporting, FC Porto, Benfica e Vitória de Guimarães venceram esta quarta-feira, em jogos da 6.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Leões, dragões, águias e conquistadores derrotaram, respetivamente, o Sp. Horta, o Águas Santas, o Póvoa AC e o Nazaré Dom Fuas.

Já o Belenenses-ABC terminou com um empate.

Sporting e FC Porto continuam lado a lado no topo da classificação, com 18 pontos cada, fruto de seis vitórias no mesmo número de jogos.

Resultados – 6.ª Jornada:

Sporting-SC Horta, 43-17

Belenenses-ABC, 32-32

Nazaré Dom Fuas-V. Guimarães, 30-34

Póvoa-Benfica, 25-35

Águas Santas-FC Porto, 24-36

Avanca-Marítimo (27 novembro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 18 pontos

2.º: FC Porto, 18

3.º: ABC, 17

4.º: Benfica, 14

5.º: Marítimo, 13 (menos um jogo)

6.º: Águas Santas, 10

7.º: Belenenses, 9 (menos um jogo)

8.º: V. Guimarães, 9 (menos um jogo)

9.º: Nazaré Dom Fuas, 7

10.º: Avanca, 6 (menos dois jogos)

11.º: Póvoa AC, 6

12.º: Sp. Horta, 5 (menos um jogo)