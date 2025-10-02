Andebol: Sporting, FC Porto e Benfica atropelam rivais no campeonato
Quinta jornada da I Divisão, jogada na sua totalidade nesta quarta-feira, não teve surpresas
Quinta jornada da I Divisão, jogada na sua totalidade nesta quarta-feira, não teve surpresas
Sem surpresa, Sporting, FC Porto e Benfica venceram, com resultados expressivos, na quinta jornada da fase regular da I Divisão de andebol, mantendo-se no topo da tabela. Até ver, só o Águas Santas consegue acompanhar o ritmo dos crónicos candidatos ao título.
O líder, Sporting, venceu o dérbi lisboeta com o Belenenses por 43-26, continuando a somar por vitórias os jogos disputados no campeonato. Ao intervalo, a vantagem leonina era já de oito golos [22-14], que cresceu com o desenrolar do segundo tempo. Todos os jogadores de campo dos Leões marcaram, com destaque para Thorkelsson, autor de nove golos.
A dois pontos de distância do comandante seguem FC Porto, que viu José Luís Ferreira contribuir com nove golos para o triunfo frente ao FC Gaia por 48-26, Benfica, que na primeira parte do jogo com o Avanca marcou 30 dos 48 golos com que bateu os aveirenses por 48-31 e viu Mikita Vailupau chegar aos 11 remates certeiros, e Águas Santas, que venceu o Arsenal Devesa por 33-17.
Nota ainda para os triunfos do Marítimo, diante do Vitória [34-23], e do ABC, frente ao Póvoa AC [32-26], com 11 golos do bracarense Gonçalo Meireles.
A sexta jornada da primeira fase da I Divisão de andebol joga-se no sábado.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?