Sporting, FC Porto, Benfica, Águas Santas, Belenenses e V. Setúbal, os seis primeiros classificados do principal campeonato nacional de andebol, triunfaram este sábado nos respetivos duelos da 22.ª jornada, batendo, respetivamente, FC Gaia, Avanca, Boa Hora, Maia/UMaia, Madeira SAD e Sp. Horta.

A jornada teve ainda dois empates nos outros duelos, em Guimarães e em São João da Madeira.

No topo da classificação, o Sporting continua líder, com mais três pontos do que o FC Porto, mas também com mais um jogo realizado.

RESULTADOS - 22.ª JORNADA

Benfica-Boa Hora, 36-23

Belenenses-Madeira SAD, 34-31

FC Gaia-Sporting, 29-45

Xico Andebol-Póvoa Andebol, 22-22

V. Setúbal-Sp. Horta, 28-23

Avanca-FC Porto, 24-31

Maia/UMaia-Águas Santas, 28-35

AD Sanjoanense-ABC/UMinho, 25-25

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 64 pontos

2.º: FC Porto, 61 (menos um jogo)

3.º: Benfica, 59 (menos um jogo)

4.º Águas Santas, 50

5.º: Belenenses, 47 (menos um jogo)

6.º: V. Setúbal, 46 (menos um jogo)

7.º: FC Gaia, 44 (menos um jogo)

8.º: Maia/UMaia, 43

9.º: ABC/Uminho, 42

10.º: Madeira SAD, 38 (menos um jogo)

11.º: Póvoa Andebol, 37 (menos dois jogos)

12.º: Avanca, 37

13.º: AD Sanjoanense, 35

14.º: Sp. Horta, 32

15.º: Xico Andebol, 28

16.º: Boa Hora, 25