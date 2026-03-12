O Sporting venceu, esta quinta-feira, os romenos do Dínamo de Bucareste, por 30-29, na 14.ª e última jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Com este resultado, a formação leonina conclui a fase de grupos com 14 pontos, no sexto lugar, seguindo para o play-off de acesso aos “quartos” com o Wisla Plock, enquanto o conjunto romeno, de Paulo Jorge Pereira e Miguel Martins, fica-se pelo sétimo posto, sendo eliminado da prova.

Num encontro para “cumprir calendário”, já que a conjugação de fatores que pudesse permitir ao Sporting ascender ao quinto lugar era praticamente impossível de alcançar, a superioridade dos leões esteve longe de ter sido posta em causa.

Com um início de jogo dividido, os comandados de Ricardo Costa assumiram a liderança do marcador aos cinco minutos, com o tento de Jan Gurri, e chegaram a ter uma vantagem de seis golos, com remate de Salvador Salvador, aos 14 minutos.

A magra vantagem (14-13) verificada ao intervalo premiou os jogadores liderados pelo selecionador luso Paulo Jorge Pereira, que só não chegaram empatados no final do primeiro tempo porque deixaram fugir Martim Costa a sete segundos do apito.

O arranque vertiginoso da segunda parte permitiu aos romenos chegar à igualdade, levando a que o jogo partisse e que Kiko Costa aparecesse em cena.

O golo do camisola 6 do Sporting, coadjuvado pelo de Carlos Álvarez, voltou a colocar a formação de Alvalade a vencer por dois golos (26-24), mas nem isso serviu para “meter gelo” no jogo.

A equipa de Bucareste carregou no acelerador e Branko Vujovic meteu os forasteiros na frente (27-28), mas o dono da segunda parte, Kiko Costa, voltou a colocar o Sporting a vencer (30-29), a 30 segundos do final, com o triunfo a ser segurado por uma defesa dupla do guarda-redes Mohamed Aly.

No calendário dos leões segue-se a receção ao Belenenses, no domingo, para a Taça de Portugal.