O Sporting fechou a fase de grupos da Liga Europeia de andebol com uma vitória, por 33-25, sobre o Constanta, no Pavihão João Rocha.

Apesar de já ter o apuramento garantido e sem poder chegar ao primeiro posto, a equipa de Ricardo Costa vingou-se da derrota na Roménia e vai começar a Main Round com dois pontos e vantagem no confronto direto face aos romenos.

Quanto às contas do Grupo H, o Constanta termina na liderança, com nove pontos, enquanto os leões fecham na segunda posição, com oito. Em terceiro, ficou o Tatabanye, com seis pontos e, com apenas um, o Chrobry Glogow ficou no último lugar.

Também esta terça-feira, o Benfica despediu-se da prova com um triunfo na Suécia, frente ao Kristianstad (31-27), num duelo em que já nada estava em jogo.

O ABC de Braga, também já eliminado, perdeu na receção aos croatas do Nexe, por 34-30.