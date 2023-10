O Sporting continua invicto no campeonato nacional de andebol, depois de ter vencido este sábado na receção ao Avanca, por 40-31 – jogo da décima jornada.

Os leões foram para o intervalo a vencer por 21-14, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Individualmente, Pedro Portela e Kiko Costa, ambos com seis golos, foram os elementos em maior destaque do Sporting.

Já o Benfica foi a Setúbal vencer o Vitória por 34-20.

A primeira parte até foi equilibrada e as águias foram para o intervalo com uma vantagem de dois golos, 12-10. No segundo tempo, no entanto, a vantagem disparou para 14 golos.

Assim, o Sporting mantém-se na liderança, com dez vitórias em dez jogos e 30 pontos. O FC Porto é segundo, com 26 pontos, mas menos um jogo. O Benfica é terceiro, com 24 pontos.

Os restantes resultados do dia:

Águas Santas - ABC de Braga, 33-34

Póvoa - FC Gaia, 22-24

Belenenses - Vitória de Guimarães, 25-28