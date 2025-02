O Sporting recebeu e venceu o Marítimo, por 41-29, este domingo, no Pavilhão João Rocha, no jogo que fechou a 20.ª jornada do principal campeonato de andebol.

Ao intervalo, a equipa treinada por Ricardo Costa vencia por 17-12 e completou a vitória com um parcial de 24-17 nos segundos 30 minutos.

Salvador Salvador, com nove golos, foi o melhor marcador do Sporting e de todo o jogo. Destaque também para Francisco Costa, com seis golos, tantos quantos Délcio Pina, do Marítimo.

Na classificação, o Sporting está no 1.º lugar com 55 pontos, os mesmos do FC Porto, 2.º classificado. Ambas as equipas têm menos um jogo disputado, tal como Póvoa e Avanca.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 55 pontos

2.º: FC Porto, 55

3.º: Benfica, 54

4.º: Marítimo, 48

5.º: ABC, 44

6.º: V. Guimarães, 40

7.º: Águas Santas, 38

8.º: Belenenses, 34

9.º: Póvoa AC, 30

10.º: Nazaré Dom Fuas, 26

11.º: Artística de Avanca, 25

12.º: SC Horta, 23