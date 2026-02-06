O Sporting garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer esta quinta-feira, na visita ao Samora Correia, por 42-19.

No regresso às competições internas após o Europeu, Diogo Branquinho (oito golos), Francisco Costa (seis) e Martim Costa (cinco) estiveram em plano de destaque no Sporting.

Na próxima ronda, os leões vão defrontar o FC Porto, num duelo marcado já para este sábado, no Dragão Arena (18h00).