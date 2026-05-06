O Sporting foi eliminado nos quartos de final da Champions de andebol, ao perder na Dinamarca com o Aalborg por 37-36 uma semana depois do empate a 31 no Pavilhão João Rocha.

Com André Kristensen muito bem na baliza, os tricampeões nacionais chegaram a estar em vantagem na primeira parte, mas foram para o intervalo a perder por 18-17.

Favorito nos quartos de final, o Aalborg aproveitou uma exclusão do Sporting nos instantes finais da primeira parte (que se prolongou até ao início da segunda parte) para descolar ligeiramente no marcador.

Apesar da inspiração de Kiko Costa, que terminou o jogo com 13 golos, os leões andaram toda a etapa complementar atrás no marcador e não conseguiram levar o jogo para o desempate através da marcação de livres de sete metros.

Pelo segundo ano consecutivo, o Sporting caiu nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas agora por apenas um golo.

(artigo atualizado)