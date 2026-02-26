Mais uma grande noite europeia de andebol no Pavilhão João Rocha! O Sporting, que de véspera garantiu o apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol sem jogar, venceu o Aalborg esta quinta-feira, por 35-33, em jogo da 12.ª jornada do grupo A.

A equipa treinada por Ricardo Costa perdia por 19-14 ao intervalo, mas conseguiu uma grande recuperação na segunda parte para vencer, com Martim Costa (nove golos, os mesmos de Thomas Arnoldsen, do Aalborg) e Francisco Costa (dez golos) em grande na reviravolta, sendo Martim considerado o homem do jogo.

Os leões até inauguraram o marcador, mas o Aalborg virou para 1-2, ainda houve 2-2 e essa foi a última igualdade conseguida pelo Sporting na primeira parte. Até ao intervalo, os dinamarqueses foram ampliando aos poucos a diferença, que foi sendo de cinco e quatro golos nos minutos finais. E estabeleceu-se mesmo nos cinco golos, ao fim dos primeiros 30 minutos: 14-19.

O golo que confirmou a vitória, por Diogo Branquinho:

Na segunda parte, o Aalborg fez o 14-20 (a maior diferença no jogo), mas a partir daí o Sporting respondeu – e de que forma! – com várias defesas de Kristensen a impedirem golos do Aalborg durante cerca de cinco minutos, além de golos na baliza contrária que permitiram reduzir para 18-20.

Os nórdicos ainda conseguiram manter por alguns minutos a vantagem entre os dois e os três golos, mas ao minuto 50 o Sporting empatou a 30 golos e, cerca de um minuto depois e a jogar com menos um devido a exclusão de dois minutos, fez o 31-30 por Martim Costa.

A partir daí, o resultado alternou entre a diferença mínima para os leões e o empate. Nos últimos 30 segundos, o Sporting defendeu bem o possível empate a 34 golos do Aalborg e selou o triunfo com o 35.º golo (marcou Diogo Branquinho) e uma diferença de dois golos que nunca tinha tido no encontro.

Os dinamarqueses tinham a hipótese de passar para a liderança do grupo A, mas mantêm-se no segundo lugar, com 19 pontos, atrás do Fuchse Berlim, que tem 20 pontos e foi derrotado esta quinta-feira, em casa, pelo KS Kielce (31-33). As duas equipas já estão apuradas diretamente para os quartos de final.

O Sporting segue no sexto lugar, o último de apuramento para o play-off, com 12 pontos, os mesmos do quinto, o HBC Nantes (12). O Veszprém é terceiro, com 14 pontos. O KS Kielce é quarto, com 13. Kolstad (quatro pontos) e Dínamo Bucareste (dois) estão já sem hipóteses de apuramento, numa jornada em que, na quarta-feira, o Veszprém venceu o Dínamo por 35-28 e o HBC Nantes triunfou na visita ao Kolstad (26-33).

A 13.ª e penúltima jornada, a 4 de março, tem os jogos KS Kielce-Sporting, Dínamo Bucareste-Kolsta, HBC Nantes-Veszprém e Aalborg-Fuchse Berlin.