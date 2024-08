O Sporting apurou-se, na tarde deste sábado, para a final da Supertaça de andebol, ao vencer o ABC de Braga, por 37-26, no primeiro jogo das meias-finais.

No Municipal da Póvoa de Varzim, o Sporting, atual detentor do troféu e também campeão nacional e detentor da Taça de Portugal, chegou ao intervalo a vencer por 16-12, completando a vitória com um parcial de 21-14 nos segundos 30 minutos.

Pedro Portela (Sporting), com seis golos, foi o melhor marcador do jogo.

Os leões ficam à espera do duelo FC Porto-Benfica para saber com quem jogam a final. Dragões e águias já jogam por esta altura na Póvoa de Varzim, num duelo que principiou às 17h30.