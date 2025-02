A equipa de andebol do Sporting apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal, após vencer o Académico Clube Desportivo do Funchal, na Madeira, por 23-42, em partida dos dezasseis avos de final da prova.

No regresso à competição após mais de um mês de hiato, com o Mundial pelo meio, o treinador Ricardo Costa promoveu sete jovens da formação leonina para enfrentar este desafio, dando descanso aos andebolistas que participaram no referido torneio.

Pedro Velasco (juvenil), Guilherme Silva (júnior), Leonardo Anastácio (juvenil), Francisco Loureiro (júnior), Dario Ursu (juvenil) e Vicente Almeida (iniciado) jogaram pela equipa leonina esta quinta-feira, além de Rafael Vasconcelos, que já alinhou várias vezes pela equipa principal e tem apenas 17 anos.

Ao intervalo, os leões venciam por 11-21. No segundo tempo, o Sporting fixou o resultado em 23-42, assegurando a vitória confortavelmente. Na próxima eliminatória prevista para 22 de março, o Sporting vai defrontar os rivais Benfica.