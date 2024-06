O Sporting garantiu, este sábado, a qualificação para a final da Taça de Portugal, ao vencer o Belenenses por 28-20, no primeiro jogo das meias-finais, no Pavilhão Multiusos de Viseu.

Depois de algum equilíbrio nos oito minutos iniciais, com o Sporting em vantagem, mas o Belenenses a manter-se em desvantagem mínima, os leões conseguiram progressivamente distanciar-se no marcador e chegaram ao intervalo a vencer por 15-10.

Na segunda parte, o Sporting manteve-se sempre no comando do marcador e com algum conforto nas sucessivas vantagens. Os segundos 30 minutos terminaram com um parcial de 13-10 favorável aos leões, para o 28-20 final.

Martim Costa, do Sporting, com sete golos, foi o melhor marcador do jogo, seguido pelo irmão e colega de equipa, Francisco Costa, com seis, tantos quantos Duarte Seixas, do Belenenses.

Na final, marcada para as 17h30 de domingo, o Sporting vai defrontar o vencedor do jogo entre FC Porto e Póvoa, que disputam o segundo duelo das meias-finais a partir das 17h30 deste sábado.