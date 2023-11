Uma semana depois do triunfo sobre o FC Porto no Dragão Arena, o Sporting foi à Luz derrotar o Benfica por 36-29 num jogo marcado pelo equilíbrio durante a maior parte do tempo, mas com uma ponta final demolidora do líder do campeonato.

Apesar disso, os leões só estiveram duas vezes em desvantagem - ambas na primeira parte - e nunca chegaram a estar a perder por mais do que um golo.

Ao intervalo, os comandados de Ricardo Costa venciam por 18-16. Nos primeiros minutos da segunda parte, Yoav Lumbroso foi expulso, ficando o Benfica desfalcado de um jogador importante. Por essa altura, as águias chegaram a estar com menos dois jogadores em campo, mas resistiram-se e mantiveram-se na luta pelo jogo.

Aos 42 minutos, pela primeira vez no jogo, o Sporting conseguiu uma vantagem de três golos que o Benfica ainda conseguiu encurtar para um, mas depois os leões voltaram a descolar no marcador nos últimos dez minutos, nos quais castigaram os muitos erros dos encarnados, que estiveram mais de 4 minutos sem marcar qualquer golo.

Com este resultado, o Sporting segue líder isolado do campeonato com 12 vitórias em 12 jogos. O Benfica tem 7 vitórias, dois empates e agora três derrotas, estando no 3.º lugar a par do ABC e também atrás do FC Porto.