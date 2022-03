Depois de ter sido apanhada pelo FC Porto na liderança do campeonato, a equipa de andebol do Sporting voltou a isolar-se frente, após bater o ABC por 37-28 no Pavilhão João Rocha.

Com este resultado, os leões chegam aos 61 pontos em 21 jogos e têm mais três pontos do que os dragões, mas também um jogo a mais.

Também neste sábado, o Benfica levou a melhor na deslocação a casa do Póvoa AC, mas a equipa encarnada precisou de sua (e muito) para arrancar uma vitória mínima por 29-28. O Benfica está no terceiro lugar do campeonato com 56 pontos.