Andebol: Sporting vence FC Porto e isola-se na liderança
Leões alcançam triunfo por 30-29 no João Rocha
Tal como tinha acontecido na Supertaça, o Sporting venceu o FC Porto este sábado, no João Rocha, num clássico da 4.ª jornada do campeonato de andebol, decidido pela margem mínima (30-29).
Vinda da derrota europeia com Aalborg, a equipa de Ricardo Costa já vencia ao intervalo por 20-16. Orri Thorkelsson foi a grande figura da partida, ao apontar dez golos, oito deles através de livres de sete metros.
Também esta tarde, o Benfica triunfou por 38-33 na visita ao Póvoa AC, enquanto o Águas Santas perdeu por 28-25 no campo do V. Guimarães.
O Sporting assume a liderança isolada do campeonato nacional de andebol, com 12 pontos, mais dois do que Águas Santas, Benfica e FC Porto.
