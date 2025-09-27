Tal como tinha acontecido na Supertaça, o Sporting venceu o FC Porto este sábado, no João Rocha, num clássico da 4.ª jornada do campeonato de andebol, decidido pela margem mínima (30-29).

Vinda da derrota europeia com Aalborg, a equipa de Ricardo Costa já vencia ao intervalo por 20-16. Orri Thorkelsson foi a grande figura da partida, ao apontar dez golos, oito deles através de livres de sete metros.

Também esta tarde, o Benfica triunfou por 38-33 na visita ao Póvoa AC, enquanto o Águas Santas perdeu por 28-25 no campo do V. Guimarães.

O Sporting assume a liderança isolada do campeonato nacional de andebol, com 12 pontos, mais dois do que Águas Santas, Benfica e FC Porto.

